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16 yaşındaki Cemre hayata tutunamadı

16 yaşındaki Cemre hayata tutunamadı
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki Cemre Kalkanlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Yatağan-Milas karayolu Köklü Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Gürkan Yener yönetimindeki otomobil ile Şener Kocatürk yönetimindeki kamyon çarpıştı. Sürücü Gürkan Yener, Cemre Kalkanlı, Dilan Kalkanlı ve Ebru Güler araç otomobil içinde sıkıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Cemre Kalkanlı dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

ADEM ÜLKER

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