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'daki fırtına nedeniyle göçmenler sınır kapılarına yöneldi

Bodrum'daki fırtına nedeniyle göçmenler sınır kapılarına yöneldi

04.03.2020, 19:30

'nın ilçesinde, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına, geçen yıllarda çok sayıda göçmenin kullandığı Bodrum ile 'ın arasındaki geçişlere izin vermedi. Göçmenlerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle ve ve 'deki sınır kapılarına yöneldiği belirtildi.

Bodrum'da, sabah saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor. Hızı saatte 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle Gümbet'te dev dalgalar saatlerce sahili dövdü. Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı sonrası, geçmişte Yunanistan'a geçişte yoğun olarak kullanılan Bodrum sahillerinde ise sessizliğin hakim olduğu görüldü. 3 yaşındaki Suriyeli Aylan'ın 5 önce yıl cansız bedeninin bulunduğu Akyarlar Mahallesi'ndeki Fener Burnu Sahili başta olmak üzere kıyı kenarlarında fırtına nedeniyle hareketlilik yaşanmadı.



Bodrum'da Yunanistan'ın Kos Adası'na deniz yoluyla umuda yolculuk yapma girişiminde bulunan büyük bölümü Suriye, Irak, Filistin, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu göçmenlerin, fırtına engeli nedeniyle deniz yolu yerine Kırklareli ve Edirne'deki sınır kapılarını tercih ettikleri öğrenildi.

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