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‘Kara Murat’ sonsuzluğa uğurlandı

‘Kara Murat’ Turhan sonsuzluğa uğurlandı
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan 'Kara Murat' karakterinin çizeri Abdullah Turhan, tedavi gördüğü Marmaris Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Turhan dün Datça'da son yolculuğuna uğurlandı.

FİLMİ ÇEKİLDİ
Yaşlılığa bağlı rahatsızlığından dolayı bir süredir Marmaris Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yatan 87 yaşındaki Turhan önceki gün hayata veda etti. Trabzon Akçaabat'ta 1 Ocak 1933'te dünyaya gelen evli ve 2 çocuk babası Turhan, 1954'te Yeni Sabah'ta başladığı resim ve çizgi roman çalışmalarına, 1957'de 'Şen Çocuk' dergisiyle devam etti. 1957'de Sefa Kılıçoğlu'nun, Pazar dergisinin kadrosuna katılan Turhan, daha sonraki yıllarda birçok gazete ve dergide çizgi roman çizdi. Türk çizgi roman sanatındaki en önemli çalışması 'Kara Murat' olan Turhan'ın bu karakteri Cüneyt Arkın tarafından beyaz perdeye de aktarıldı. Turhan'ın cenazesi Mesudiye köyünde sevenlerinin dualarıyla toprağa verildi.

ADEM ÇAKIR

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