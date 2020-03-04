Sobadan çıkan yangın bir evi küle çevirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde elektrik sobasından yangın çıktı. Yatakta başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sararken, dumanları fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangında evin odaları kullanılmaz hale geldi.

MURAT YALÇIN