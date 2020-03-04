Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde elektrik sobasından yangın çıktı. Yatakta başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sararken, dumanları fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangında evin odaları kullanılmaz hale geldi.
MURAT YALÇIN
Sobadan çıkan yangın bir evi küle çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.