Son dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den kritik görüşme

Son dakika haberleri... Moskova'da imzalanan ateşkes sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alınmıştır" denildi.

İdlib ateşkesi sonrası açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin İdlib'den başı eğik geri dönüşü muhal bir hayaldir. Ateşkes kararını ihlal eden, eli tetiğe giden, sabotaj ve provokasyona yeltenen kim olursa olsun insanlık alemi karşısında suçlu olacak, elbette hak ettiği bedeli misliyle ödeyecek, ağır vebal altında kalacaktır." dedi.

Devlet Bahçeli'den Moskova'daki İdlib mutabakatı hakkında Twitter'dan verdiği mesajlar şöyle;

"5 Mart 2020'de Moskova'ya giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye heyeti Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Rus heyetiyle altı saati bulan görüşmelerde ve müzakerelerde bulunmuştur. Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur.



Türkiye ve Rusya, Suriye'deki ateşkes rejiminin tatbik ve temin edilmesinden sorumlu olan iki garantör ülkedir. Bu kapsamda 17 Eylül 2019 Soçi Muhtırası baz ve esas alınarak iki ülke tarafından ek bir protokol düzenlenmiş ve taraflarca imza altına alınmıştır.



Türkiye'nin egemenlik ve tarihi çıkarları sahada da, masada da layıkıyla savunulmuştur. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 gece yarısından itibaren durdurulmuştur. Yani (geçici) ateşkes üzerinde mutabık kalınmıştır.

Bölgesel huzur ve güvenlik için önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca M4 karayolunun kuzeyinde 6 km, güneyinde 6 km derinlik ve genişlikte bir güvenli koridor tesis edilecektir. 15 Mart'la beraber, M4 karayolunun belirlenen alanlarında Türk-Rus ortak devriyeleri başlatılacaktır.

Moskova'daki Liderler Zirvesi'nde aklı-ı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olması memnuniyet vericidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, rejim güçlerinin ve Rus askeri varlığının ateşkes kararına eksiksiz ve harfiyen riayet etmeleridir.

Uzlaşma demek tarafların bulundukları pozisyondan makul sınırlar içinde ve hazmedilebilir seviyelerde telafi edilebilir tavizler vermesi demektir. Maksat yıkmak değil yapmak, bozmak değil onarmak, kutuplaşmak değil belirlenmiş kurallar muhtevasında konuşmak ve anlaşmaktır.

Türkiye'nin İdlib'den başı eğik geri dönüşü muhal bir hayaldir. Ateşkes kararını ihlal eden, eli tetiğe giden, sabotaj ve provokasyona yeltenen kim olursa olsun insanlık alemi karşısında suçlu olacak, elbette hak ettiği bedeli misliyle ödeyecek, ağır vebal altında kalacaktır.



Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir, değişmemiştir. Durduğumuz yer Türkiye'dir, baktığımız yer Türk milletinin vicdan penceresidir. Bölgesel barışı bozan, masumlara kurşun ve bomba atan kim olursa olsun karşısındayız, tepkiliyiz.

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