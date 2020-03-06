'Uçak mürettebatı gözetim altında’

İtalya ve İran’da koronadan ölenlerin sayısı 107’şer kişiye çıkarken, ilk kez virüs Hong Kong’da bir köpeğe de bulaştı. Bakan Fahrettin Koca, virüslü hasta bulunan Singapur uçağındaki personelin ise gözetim altında tutulacağını duyurdu.

İstanbul'dan kalkan uçaktaki 'Korona Virüsü' ile ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Singapur'da korona virüs tanısı konan yolcu Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün boyunca gözetim altında tutulacaktır" dedi.

14 GÜNÜ EVDE GEÇİRİN

Yurtdışına gidenlerin ülkeye dön-dükten sonra 14 gün evde kendilerini izole etmelerini isteyen Koca, "Dışarı çıkmaları gerekirse maske taksınlar" uyarısında bulundu. Şu dönem-de çalışılan numune sayısının 1363 olduğunu ve hiçbirinde virüs çıkmadığını belirten Koca, İran'dan gelip gözlem altına aldığımız 53 vatandaş var. Kum ve Meşhed öyküsü olanlardan da olumsuz bir durum yok, onlar da 68 yolcu. Her-hangi bir pozitif vakamız olmamıştır.



Yeni tip korona virüsün (Kovid-19) dünyada bulaştığı kişi sayısı 100 bini geçti. Salgında toplam 3 bin 302 kişi öldü. Çin ana karasında 3 bin 13, Hong Kong'da 2, İtalya'da 107, İran'da 107, Güney Kore'de 35, Japonya'da 12, ABD'de 11, Fransa'da 4, Avustralya 2, Irak 2, İspanya 2, San Marino, Tayland, Tayvan, İsviçre ve Filipinler'de de birer kişi can verdi. Çin'de 80 bin 430, Hong Kong'da 103 ve Makau'da 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 42 kişide Kovid-19 tespit edildi.

ÜLKELERDE VAKA SAYISI

G.Kore 5 bin 766, İran 3 bin 513, İtalya 3 bin 89, Japonya 1037, Fransa 285, Almanya 262, İspanya 228, ABD 160, Singapur 112, İsviçre 93, İngiltere 87, Norveç 59, Kuveyt 56, Avustralya 52, Bahreyn 52, İsveç 52, Malezya 50, Tayland 47, Hollanda 38, Irak 35, Kanada 34, Avusturya 29, Hindistan 29, BAE 28, İzlanda 26, Belçika 23, Cezayir 17, Vietnam 16, San Marino 16, Danimarka 15, İsrail 15, Lübnan 15, Umman 15, Hırvatistan 10, Ekvador 10, Yunanistan 9, Katar 8, Çekya 8, Finlandiya 7, Meksika 6, Belarus 6, Portekiz 6, Romanya 6, İrlanda 6, Pakistan 5, Senegal 4, Rusya 3, Filipinler 3, Azerbaycan 6, Gürcistan 3, Brezilya 3, Yeni Zelanda 3, Şili 3, Endonezya 2, Mısır 2, Estonya 2, S.Arabistan 2, Macaristan 2, Afganistan 1, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Dominik 1, Ürdün 1, Litvanya 1, Letonya 1, B. Hersek 1, Lüksemburg 1, Fas 1, Monako 1, Nepal 1, Nijerya 1, S.Lanka 1, Tunus 1, Arjantin 1, Ukrayna 1, Polonya 1, Slovenya 1.

KÖPEĞE DE BULAŞTI

Hong Kong'da Kovid-19 hastası bir kişinin virüsü köpeğine bulaştırdığı tespit edildi. Testleri pozitif çıkan Pomeranian türü köpeğin, dünya genelinde korona virüsü bulaşan ilk köpek olduğu belirtildi. Söz konusu vaka yeni korona virüsünün insandan hayvana bulaştığı ilk vaka olurken, köpeğin virüsü insanlara veya başka hayvanlara bulaştırabileceğine dair ise hiçbir belirti bulunmadığı ifade edildi. Söz konusu köpeğin karantina altında tutulduğu bildirildi.

İRAN VE İTALYA ŞOKTA



İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülke genelinde vaka sayısının 3 bin 513'e, ölü sayısının ise 107'ye yükseldiğini duyurdu ve tüm okulların sene sonuna kadar kapatıldığını, futbol liglerinin de iptal edildiğini açıkladı. İtalya'da ise son 24 saatte 28 kişi öldü. Başta kuzey bölgeleri ve Milano olmak üzere çok sayıda kentte vatandaşların virüs endişesiyle marketlere hücum ettiği, rafların boşaldığı, kasalarda da uzun kuyruklar oluştuğu öğrenildi. Halk, sokağa çıkamama ihtimaline karşın yiyecek stoklarken, ülkede tüm okulların tatil edildiği duyuruldu.

İSTANBUL'U TRANSİT GEÇTİ

Korona virüs tespit edilen bir yolcunun Londra'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği ve buradan transit uçuşla Singapur'a hareket ettiği öğrenildi. Yolcunun İstanbul Havalimanı'nda 22 dakika geçirdiği belirlendi. Singapur Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul'dan gelen bir uçakta yer alan yolcuda korona virüs tespit edildiği duyurulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu ve Londra'dan Singapur'a gittiğini açıkladı.