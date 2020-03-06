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Yük gemisi balık çiftliğine daldı

Yük gemisi balık çiftliğine daldı
Giriş Tarihi: 6.3.2020

Muğla Milas'ın Güllük Körfezi'ndeki limana feldispat madeni yüklemek için gelen Malta bayraklı 139 metrelik Navaho isimli kuru yük gemisi, balık çiftliklerinin havuzlarına daldı. Kazada 3 çipura, 1 levrek havuzu parçalandı, 2 milyon balık kaçtı, 4 milyon lira civarında zarar oluştuğu açıklandı. Kaza, Papaz Adası açıklarında yaşandı. Kuru yük gemisi kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Ağırlıkları 200 ile 600 gram arasında değişen 2 milyon balık kaçtı. Balık üretim firmasının yetkilileri, olaya Sahil Güvenlik'in el koyduğunu belirterek, "Zararımız çok büyük. Şu anda tam olarak maddi zararımızın ne olduğunu bilmiyoruz" dediler. Geminin kaptan ve iki yardımcısının ifadesine başvurulurken, kazaya dümen kilitlenmesinin yol açtığı öğrenildi.

ADEM ÜLKER

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