Muğla'nın Fethiye ilçesinde beton mikseriyle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle beton mikseri şarampole devrilirken, otomobil ise yol ortasına devrilerek alev almaya başladı. Alev alan otomobilin sürücüsü Çağatay Ş. kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Çağatay Ş. ve beton mikseri sürücüsü Mustafa G. hastaneye kaldırıldı.

MURAT YALÇIN