Kukla Günleri’nde Yeni Asır’a plaket

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen İzmir Uluslararası Kukla Günleri, Sabancı Kültür Sarayı'nda yapılan açılış töreniyle bu kez İzmirliler'i buruk selamladı. Teşekkür plaketlerinin takdim edildiği törende, Yeni Asır Gazetesi adına plaketi Editör Burcu Ilgın Hoşafoğlu aldı.

İdlib'de verdiğimiz şehitler ve ölümcül Korona virüse karşı önlem amacıyla bazı ülkelerdeki gösteri ekiplerinin Türkiye'ye gelememesi geceye damgasını vurdu. İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçısı Gürol Tonbul'un sunuculuğunu üstlendiği gecenin açılış konuşmasını yapan Festival Direktörü Selçuk Dinçer, şehit olan askerlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyerek, "Sanat iyileştirici, bütünleştirici ve birleştiricidir. Bu günlerde her şeyden çok sanata ihtiyacımız var" dedi.

GÖSTERİLER İLGİ ÇEKTİ

Teşekkür plaketlerinin takdim edildiği törende, Yeni Asır Gazetesi adına plaketi Editör Burcu Ilgın Hoşafoğlu aldı. Ardından Alman Theater Strahl Tiyatrosu, "Sınıf Sınıf" adlı gösterisini sergiledi. Almanya beatbox şampiyonu Mando'nun müziklerini üstlendiği oyun beğeni kazandı.

ERCAN AKGÜN