  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

'da operasyonuna 1 tutuklama

Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

07.03.2020, 14:06

'nın Yatağan ilçesinde, satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, S.A.'yı, T.K.'ya uyuşturucu sattığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden S.A.'nın Bozüyük'teki evinde yapılan aramada, satışa hazır 300 gram kubar esrar ve uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen yaklaşık 5 bin lira ele geçirildi. Öte yandan evde, 1 sustalı çakı ile 2 muşta de bulundu. S.A.'nın oğlu E.A. da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası T.K. ve E.A. serbest bırakıldı. S.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN