Kız kavgasında bir genç yaralandı

Muğla'da iki genç arasında kız arkadaş yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada kan döküldü. Önceki gece Köyceğiz Mesire alanı arkasında B.Y. ile M. S. arasında ortak kız arkadaşları yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.Y. yanında getirdiği av tüfeği ile M.S'ye ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunlarla kasığından ağır yaralanan M.S. hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan B.Y. ruhsatsız av tüfeği ile birlikte yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖMER KUNDAKÇI