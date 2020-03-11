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Mermer atıkları kadın elinde sanata dönüşüyor

Mermer atıkları kadın elinde sanata dönüşüyor
Giriş Tarihi: 11.3.2020

Muğla'nın dünyaca ünlü mermerinin atıkları, kadınların elinde mozaiğe dönüşüyor. Banyo, tavan ve duvar kaplamaları için kullanılan mozaikler, birçok ülkeye ihraç ediliyor. Yerkesik beldesindeki fabrikada 24 kadın işçi ile bir araya gelen Muğla Valisi Esengül Civelek, Mesleki Eğitim Kursu'nu tamamlayan kadınlara sertifikalarını verdi. Civelek, "Kadınların mesleki becerilerinin arttırılması, hem aile içindeki konumlarının güçlenmesi hem de toplumsal yaşamın her alanında yer alarak ülke kalkınmasına katkı koymaları açısından önemli" dedi.

ADEM ÜLKER

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