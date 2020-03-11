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Yunan botu, kara sularından çıkarıldı

Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı

11.03.2020, 16:43 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020,16:49

Son dakika haberine göre bölgesinde kara sularını ihlal eden Yunan botu, Türk sahil güvenlik botu tarafından sürülerek çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Türk sahil güvenlik botu tarafından Yunan unsurunun Türk kara sularından çıkarılması sırasında 2 bot arasında sürtme yaşandı.

Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından böyle çıkarıldı

Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botunun kararlı manevraları üzerine Türk kara sularını terk etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, tüm unsurlarıyla denizlerin güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu kaydedildi.

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