  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Mart ayında deniz keyfi! Sahilleri doldurdular

Mart ayında deniz keyfi! Sahilleri doldurdular

Mart ayında deniz keyfi! Sahilleri doldurdular

12.03.2020, 16:08

Yapmurlu ve fırtınalı geçen haftanın ardından 'nın ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, mart ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Bodrum'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağmur ve fırtınanın yerini güneşli havalara bırakmasının ardından sahiller dolup, taştı.

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği ilçede, Bodrumlular ve tatilciler Kumbahçe ve Paşatarlası sahilinde vakit geçirdi.

Birçok kişi, kafe ve restoranlarda güneşlenmeyi tercih ederken; bazı vatandaşlar da denize girdi. Sıcak havanın birkaç gün daha mevsim normallerinin üstünde seyredeceği öğrenildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mart ayında deniz keyfi! Sahilleri doldurdular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA