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Stratonikeia’ya ‘Taş’ hastanesi yapılıyor

Stratonikeia’ya ‘Taş’ hastanesi yapılıyor
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Muğla Yatağan'daki Stratonikeia Antik Kenti'nde, taş eserler için daha önce çadır altında kurulan 'taş hastanesi' için bina yapılıyor. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, taş eserleri kazı çalışmalarının ardından taş hastanesine getirdiklerini ve zarar görenleri sağlamlaştırdıklarını söyledi. Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek de, benzer çalışmanın Lagina Kutsal Alanı'nda da yapıldığını ifade etti.

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