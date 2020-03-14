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'da trafik kazası: 6 yaralı

Muğla'da trafik kazası: 6 yaralı

14.03.2020, 22:38 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020,22:39

’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazada yan devrilen otomobilin altında sıkışan hamile ’i itfaiye kurtardı.

Kaza Fethiye -Antalya Karayolu üzerinde Zorlar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cengiz Keş idaresindeki 48 RZ 209 plakalı otomobil ile Mutlu Uğar yönetimindeki 31 KES 55 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Keş idaresindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole yan devrildi. Sürücünün yanında yolcu olarak bulunan Ayşe Keş yan devrilen otomobilin altında sıkıştı. Diğer otomobildeki sürücü Uğar ile 3 yolcu da yaralandı.
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azayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere götürülürken otomobilin altında sıkışan Ayşe Keş'e Muğla Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer itfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Keş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

İHA

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