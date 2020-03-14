Tarihi okulda yangın paniği

Muğla il merkezinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tarihi binasında dün sabah saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Okulun rehberlik odasında su ısıtıcısından kaynaklandığı tahmin edilen yangın, diğer odalara sıçramadan söndürüldü.

ADEM ÜLKER