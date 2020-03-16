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Araçta sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı

Araçta sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı
Giriş Tarihi: 16.3.2020

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazada yan devrilen otomobilin altında sıkışan hamile Ayşe Keş'i itfaiye kurtardı.

Fethiye- Antalya Karayolu üzerinde Zorlar kavşağında meydana geldi. Cengiz Keş idaresindeki 48 RZ 209 plakalı otomobil ile Mutlu Uğar yönetimindeki 31 KES 55 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Keş idaresindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole yan devrildi. Yolcu Ayşe Keş yan yatan otomobilin altında sıkıştı. Diğer araçtaki sürücü Uğar ile 3 yolcu da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere götürülürken otomobilin altında sıkışan Ayşe Keş'e İtfaiye ekipleri müdahale etti. Sıkıştığı yerden çıkarılan Keş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

MURAT YALÇIIN

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