Bodrum’da Acı Ot Festivali

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ortakent Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından Acı Ot Festivali 3. kez düzenlendi. Festivalde Ege Bölgesi'ne özgü yöresel otlar ve ürünlerin satışı yapıldı. Yöresel otlardan yapılan yemek yarışması, halk oyunu gösterisi, kahvede söyleşi ve köy içi gezisi de yoğun ilgi gördü. İki gün süren festivalde, Ege'nin Bodrum'la bütünleşmiş yöresel lezzetleri, el emeği yöresel ürünler beğeniye sunuldu. Festivale katılanlar için kültür gezileri de düzenlendi.

ADEM ÜLKER