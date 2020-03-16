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'da denize açıldıktan sonra kaybolan 3 arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

Muğla'da denize açıldıktan sonra kaybolan 3 arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

16.03.2020, 12:58

’nın ilçesinde, dün sabah denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan an üç arkadaşı arama çalışmaları sürüyor. Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı bölgesinden dün sabah 08.00 civarından 4 metrelik fiber tekne ile açılan Erdoğan İ., Özkan A. Ve Metin Z’den haber alamayan yakınları, jandarma ve birimlerine haber verdi. İlçe Jandarma ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri de denizden arama çalışmalarına devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Dün sabah saatlerinde Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden E.İ, Ö.A. ve M.İ. 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldı.

Bir süre sonra teknedeki 3 kişiden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin iki bot, bir uçak, bir mobil radar timi ile başlattığı ve Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timinin de destek verdiği arama çalışması sürüyor.

AA

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