Okul mobilyalarını ögrenciler üretiyor

Muğla'da özel eğitim öğrencileri için 5 ilçedeki ilkokulda hayata geçirilen Destek Eğitim Odaları'nın masa, dolap, sehpa ve kitaplıkları lise öğrencileri tarafından yapılıyor. Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için kullanılacak mobilyaları kendileri yaptı. Geleceğin marangoz adaylarının ürettiği 30 masa, 15 dolap, 5 sehpa ve 5 kitaplık okullara gönderildi.

ADEM ÜLKER