Son dakika: Bodrum'da korkutan deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 21.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın haricinde çevre illerde de hissedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında saat 21.14'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 4,3 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREM LİSTESİ