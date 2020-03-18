Milas'ta açık 3 kahvehane mühürlendi

Muğla'nın Milas ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine rağmen açılan 4 kahvehaneden 1'i hakkında savcılık soruşturması başlatılırken, 3'ü zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' ile gönderdiği ek genelgeyle 16 Mart saat 00.00 itibariyle 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verdi. Genelge ile Türkiye'nin birçok yerinde kafeteryalar, restoranlar, nargile kafeler ve kahvehaneler kapandı. Günün her saati insan yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Büyük oranda genelgeye uyulan Milas'ta jandarma ve zabıta ekipleri, iş yerlerinde denetim yaptı.

Denetimde, Milas'ın Boğaziçi ile Menteş mahallelerindeki 4 kahvehanenin genelgeyle yasak olmasına rağmen açık olduğu ve müşteri aldığı belirlendi. Bunun üzerine kahvehanelerden 1'i hakkında Milas Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, 3 kahvehane ise 'Hıfzısıhha Kurulu Kararlarına Muhalefet' nedeniyle zabıta ekipleri tarafından kapatılıp, mühürlendi.

DHA