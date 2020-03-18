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Vahsi cinayette bir parça daha bulundu

Vahsi cinayette bir parça daha bulundu
Giriş Tarihi: 18.3.2020

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajı'nda, üç gün önce çıkan kesik insan kolunun ardından dün de ayak parçası bulundu. 7 Şubat'ta kaybolan Özcan Eren'e (22) ait olduğu düşünülen kesik kol vakası ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İlk kesik kolun çıktığı bölgeye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki bir burunda, sol bacağa ait olduğu düşünülen ayak ile diz arasındaki bir parça daha bulundu. Eren'i en son gören M.T. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

SERKAN ÖZCAN

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