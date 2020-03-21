  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla 138 yapı yıkıldı 1300’ü de sırada

138 yapı yıkıldı 1300’ü de sırada

138 yapı yıkıldı 1300’ü de sırada
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Çevre ve , geçtiğimiz yıl başlatılan çalışmalar kapsamında ’da 138 kaçak yapıyı yıktı. Aralarında otel, ve villaların da bulunduğu 1300 yapının da sırada olduğu bildirildi.

Muğla'da kaçak olduğu belirlenen 138 yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında yıkıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Muğla'da yakından takip ettiği kaçak yapıların yıkımının devam ettiği belirtildi. Kent genelinde imar barışından faydalanan yapıları bakanlık müfettişleri ve imar denetçilerinin, dijital ikiz programı ile incelediği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda, Bakanlığın toplam 138 kaçak yapıyı yıktığı bildirildi. Yıkılan kaçak yapılar arasında 103 konut, 22 kıyı yapısı, 8 sosyal tesis, 2 otel, 2 villa ve 1 istinat duvarı yer alıyor.

EN ÇOK BODRUM'DA
Yıkılan kaçak yapıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında, en çok yıkımın turizm merkezi Bodrum'da olduğu dikkati çekti. Bu kapsamda Bakanlık Bodrum'da 95 kaçak yapıyı yıktı. Bodrum'u 35 kaçak yapı ile Menteşe ilçesi takip ederken, en çok yıkımın yapıldığı diğer ilçeler ise Marmaris, Datça ve Fethiye oldu.



Yapı kayıt belgeleri inceleniyor
Bakanlık, devam eden yıkımların yanı sıra yapı kayıt belgelerini de incelemeye devam ediyor. Son yapılan incelemelerin ardından 1300 Yapı Kayıt Belgesi iptal edilirken, Bakanlığın ilk etapta 1300 yapıyı daha yıkacağı bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

138 yapı yıkıldı 1300’ü de sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA