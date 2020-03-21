138 yapı yıkıldı 1300’ü de sırada

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçtiğimiz yıl başlatılan çalışmalar kapsamında Muğla’da 138 kaçak yapıyı yıktı. Aralarında otel, sosyal tesis ve villaların da bulunduğu 1300 yapının da sırada olduğu bildirildi.

Muğla'da kaçak olduğu belirlenen 138 yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında yıkıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Muğla'da yakından takip ettiği kaçak yapıların yıkımının devam ettiği belirtildi. Kent genelinde imar barışından faydalanan yapıları bakanlık müfettişleri ve imar denetçilerinin, dijital ikiz programı ile incelediği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda, Bakanlığın toplam 138 kaçak yapıyı yıktığı bildirildi. Yıkılan kaçak yapılar arasında 103 konut, 22 kıyı yapısı, 8 sosyal tesis, 2 otel, 2 villa ve 1 istinat duvarı yer alıyor.



EN ÇOK BODRUM'DA

Yıkılan kaçak yapıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında, en çok yıkımın turizm merkezi Bodrum'da olduğu dikkati çekti. Bu kapsamda Bakanlık Bodrum'da 95 kaçak yapıyı yıktı. Bodrum'u 35 kaçak yapı ile Menteşe ilçesi takip ederken, en çok yıkımın yapıldığı diğer ilçeler ise Marmaris, Datça ve Fethiye oldu.





Yapı kayıt belgeleri inceleniyor

Bakanlık, devam eden yıkımların yanı sıra yapı kayıt belgelerini de incelemeye devam ediyor. Son yapılan incelemelerin ardından 1300 Yapı Kayıt Belgesi iptal edilirken, Bakanlığın ilk etapta 1300 yapıyı daha yıkacağı bildirildi.