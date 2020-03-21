Sahte çagrı merkezi çetesi çökertildi

Muğla'da sahte çağrı merkezi kurmak için bir daire kiralayan 4 kişi, 12 bin lira karşılığında yaklaşık 1.5 milyon kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini satın aldı. Vatandaşları telefonla arayarak Kur'an Kursu ve İmam Hatipler başta olmak üzere dini kurumların adını kullanan zanlılar, binlerce kişiyi dolandırdı. Ayda ortalama 500 bin lira kazandıkları ortaya çıkan zanlılar, önceki gün gece yapılan operasyonla yakalandı. Tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevkedilen E.Ü, M.K ve İ.C adli kontrol şartıyla, bir kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

FERDİ YAVUZ