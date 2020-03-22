Caretta ‘TUBA’ Malta açıklarında

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan İztuzu plajından 7 ay önce çip takılarak denize bırakılan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası 'Tuba'dan Malta açıklarında sinyal alındı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşların destekleri ile 27 deniz kaplumbağasına uydu izleme cihazı takıldığını söyledi.



■ ÖMER KUNDAKÇI

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