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'da köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Muğla'da köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

23.03.2020, 01:27 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020,01:28

'nın Fethiye ilçesinde köpeğe çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Havva Karakaş idaresindeki 48 H 8997 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı mevkisinde aniden yol fırlayan köpeğe çarparak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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