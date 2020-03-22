  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da motosiklet, beton elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

'da motosiklet, beton elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da motosiklet, beton elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

22.03.2020, 11:29

'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkıp, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan motosikletin sürücü yaralandı, arkasındaki arkadaşı (18) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Eşen Mahallesi Uzunduvar mevkisinde meydana geldi. İzzettin Mahallesi'nden Eşen Mahallesi yönüne giden Halil Karakuş, yönetimindeki 09 Y 6096 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosiklet, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Karakuş yaralandı, arkasındaki arkadaşı Veysel Özmen ise öldü.

Halil Karakuş, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karakuş'un durumunun iyi olduğu bildirildi. Özmen'in cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna kondu.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da motosiklet, beton elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA