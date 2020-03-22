Villada dehşet

Muğla'nın Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkiinde meydana gelen olayda İngiliz uyruklu kadın ile beraber yaşayan şahıs villada bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde biri İngiliz uyruklu kadın iki kişi, beraber yaşadıkları villada bıçaklanarak öldürüldü. Kocaçalış mevkiindeki Telmesos Sitesi'ndeki bir villada, 71 yaşındaki Cemal Hasan Tayfun Baransel ve birlikte yaşadığı İngiliz kadın Viviant Bants'ın (63) cesedi bulundu. Olay, site görevlisinin jandarmayı arayarak, "Her gün ekmek almaya dışarı çıkıyorlardı, bugün çıkmadılar. Şüpheli bir durum olabilir" diyerek ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.





BANYOYA KAÇTI AMA...

Çiftin yaşadığı villaya giren jandarma ekipleri, giriş katındaki salonda Baransel'in boğazının bıçakla kesilerek, banyoda ise Bants'ın göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğünü gördü. Katil ya da katillerin, çifte salonda saldırdığı, canını kurtarmak için banyoya kaçan Bants'ın da burada öldürüldüğü sanılıyor.



■ MURAT YALÇIN