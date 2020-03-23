Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Korkmaz, sevk edildiği Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Sahil Ceylan Mahallesi Çaygözü mevkisindeki dere temizliği sırasında kesilen ağaçlar, Mustafa Korkmaz'ın kullandığı forklifte yüklendi. Bir anda devrilen forkliftin altında kalan Korkmaz, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Korkmaz, sevk edildiği Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
AA
Muğla'da korkunç kaza! Devrilen forkliftin altında kalan işçi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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