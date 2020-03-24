Muğla'nın Seydikemer ilçesi Çaygözü mevkisinde yapılan dere temizliği sırasında dere içindeki kesilen ağaçları taşıyan Mustafa Korkmaz'ın kullandığı forklift devrildi. Diğer çalışanların 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Seydikemer İtfaiye Grup amirliği ekipleri tarafından iş makinesinin altından kurtarılan Korkmaz çıkarıldı. Korkmaz, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Korkmaz'ın tedavisi devam ediyor.
MURAT YALÇIN
Forklift kazasında operatör yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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