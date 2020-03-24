Köpeğe çarpan otomobil devrildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelerde kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
MURAT YALÇIN
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