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Haberler Muğla Marmaris onun için seferber oldu! Sosyal medyada yayıldı...

onun için seferber oldu! Sosyal medyada yayıldı...

Marmaris onun için seferber oldu! Sosyal medyada yayıldı...

24.03.2020, 10:15

’nın ilçesinde sokaklarda yaşayan 65 yaşındaki için tüm birimler seferber oldu.

Sokakta kalan Mehmet Elidemir'i görüp sosyal medya sayfasında paylaşan vatandaşın fotoğrafı ihbar kabul eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ekipleri amirliğine bağlı ekipler ve Belediye zabıta ekipleri hemen Mehmet amcayı alıp önce karnını doyurdu daha sonra da sıcak bir yere yerleştirdi.

25 yıldır sokaklarda yaşayan ve bir ara fırıncılık yaptığı hiç evlenmemiş olan Mehmet Elidemir'e, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekip alıp önce yemek yedirdi sonra Belediye Zabıta birimi ile Marmaris Belediyesinin temin ettiği bir yere yerleştirdiler.

Kendisine yardım eden görevlilere teşekkür eden Mehmet Elidemir, "Polis ve zabıta beni tutup getirdi. Ekmeğimi veriyorlar, yatıyorum. Çok rahatım, Allah devletimizden razı olsun'' diyerek keyifli pozlar verdi.

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