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Motosiklet sürücüsü kaldırıma çarptı

Motosiklet sürücüsü kaldırıma çarptı
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Aydın'ın Kuşadası ilçesi motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak hayatını kaybetti. Kaza, Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Kuşadası'ndan Söke istikametine giden Mustafa Erdal Genç (34) idaresindeki 09 BT 680 plakalı motosiklet kaldırıma çarptı. Başından ağır yaralanan Genç, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Mustafa Erdal Genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İBRAHİM UZUN

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