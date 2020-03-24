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Haberler Muğla Muğla'da toplu taşımada nakit para kalkıyor

'da toplu taşımada nakit para kalkıyor

Muğla'da toplu taşımada nakit para kalkıyor

24.03.2020, 12:57

Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında nakit biniş uygulaması sona eriyor.

Türkiye'de koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde 26 Mart Perşembe günü itibariyle Muğla genelinde toplu taşıma araçlarında nakit biniş uygulaması sona erecek. Büyükşehirden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız toplu taşıma biniş ücretlerini Muğla Kart, temassız kredi ve banka kartları, telefon uygulaması ile ödeyebileceklerdir" diye ifade edildi.

İHA

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