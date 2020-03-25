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'da ziftte hareket etmekte zorlanan hayvanlar kurtarıldı

Muğla'da ziftte hareket etmekte zorlanan hayvanlar kurtarıldı

25.03.2020, 11:23

'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki zifte girince güçlükle hareket eden köpek ile 5 kaplumbağa kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar, Fethiye ilçesindeki veterinere götürüldü.

Gerişburnu Mahallesi Tavşan Beleni mevkisinde, yolun kenarındaki zifte yapıştığı için sürekli havlayan bir köpek olduğunu görenler, durumu zabıta ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, iş makinesiyle köpeği ve aynı alanda bulunan 5 kaplumbağayı kurtardı. Kurtarılan hayvanlar, Fethiye ilçesindeki veterinere götürüldü.

AA

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