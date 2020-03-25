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Haberler Muğla Villa cinayeti katilleri tanıdık!

Villa cinayeti katilleri tanıdık!

Villa cinayeti katilleri tanıdık!
Giriş Tarihi: 25.3.2020

Muğla'nın Fethiye ilçesinde birlikte yaşayan Hasan Tayfun Baransel (71) ve İngiliz uyruklu Viviant Bants'ın (63) villalarında bıçaklanarak öldürülmesi olayının aydınlatılması için özel ekipler kuruldu. Cinayeti, çifti yakından tanıyan ve evlerine girip çıkan kişi ya da kişilerin işlediği ihtimali üzerinde duruluyor. Ayrıca yaşlı çifttin kayıp olan otomobili şehir merkezinde terk edilmiş halde bulundu. Cinayeti aydınlatmak için hem Fethiye hem de Muğla'da kurulan özel ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ADEM ÜLKER

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