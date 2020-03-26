Ablası Hindistan’da kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Selma Yavaş, sertifika almak için bu ayın başlarında Hindistan'a giden ve korona virüs salgını nedeniyle geri dönemeyen ablası Seda Yavaş'ın Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden gözyaşları içerisinde yardım istedi. Uçuşlar iptal edilince Hindistan'da mahsur kaldığını anlatan Seda Yavaş, "Burada benim gibi mahsur kalan Türkler var. Çok çaresiziz" dedi. Yavaş'ın Muğla'daki kardeşi Selma Yavaş da, "Ablam mağdur oldu. Eğer virüsü kaptıysa ve orada karantinaya alınırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok" diye konuştu.

Seda Yavaş Uçuşlar iptal edilince Hindistan'da mahsur kaldığını anlattı.

ADEM ÜLKER