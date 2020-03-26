Kenya’nın su sevdası

Muğla’da yaşayan öğretmen Sevda Deliormanlı, 10 yıl boyunca biriktirdiği ek gelirleriyle Dünya Su Günü’nde Kenya’da su kuyusu açtırdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir devlet okulunda görev yapan Sevda öğretmen, 10 yıl boyunca biriktirdiği ek gelirleriyle Kenya'nın Mombasa şehrine bağlı Malindi köy okulunun bahçesinde su kuyusu açtırdı.

6 AY ÖNCE BAŞLADI

Kuyuya İdlip şehitlerinin adını veren Sevda öğretmen, "Herkesin gönlünde bir Afrika yatar, yıllardır gidebilmek için hayalini kurduğum Afrika'ya sadece seyahat için gidemezdim. Her yıl öğretmenlik mesleğimden gelen ek gelirlerimden (eğitim ödeneği, sınav görevi ücretleri) 10 yıllık birikimimle su kuyusu açmaya karar verdim. Yaklaşık altı ay kadar önce başladım araştırmaya. Kenya'nın Mombasa şehrine bağlı Malindi'ye iki saat zorlu yolla ulaşılan Mugumoni okuluna, su kuyusu açmaya karar verdik" diye konuştu.

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TASARRUF ÖNEMLİ

Sevda Deliormanlı, Dünya Su Günü'nde açılışı yapılan su kuyusunun hikayesini şöyle anlattı: "Okuldaki 830 öğrencinin görevi, her gün okula gelirken ihtiyaçları olan suyu bidonlarıyla, evlerine yakın olan kuyudan 3-4 saatlik yol mesafesinde yanlarında getirmekti. Bu sadece Mugumoni ilkokuluna özgü bir şey değil aslında, Afrika'daki binlerce okul ve yerel halk aynı sorunla yüz yüze. Ben sade bir vatandaşım, gelirimle ömrümde ancak bir, belki iki tane kuyu açabilirim. Burada su kuyusu açarken evrensel bir mesajı da vermek istedim. 22 Mart Dünya Su Günü bu yüzden seçilmiş bir tarihti. Su kaynaklarının dikkatli kullanılması, tasarrufu ve korunması, bizler ve gelecek nesiller için büyük önem arz ediyor."



Teşekkür dansı

Sevda öğretmen yerli halkın kendisine çok teşekkür ettiğini söyleyerek, "Onların bana teşekkür için hazırladıkları dans gösterileri, çekimser bakışları ve beni sevgiyle kabul edişleri hala aklımda" dedi.

ADEM ÜLKER