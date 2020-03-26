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Haberler Muğla Yabancılar yaşlı Türk komşuları için alışveriş yaptı

Yabancılar yaşlı Türk komşuları için alışveriş yaptı

Yabancılar yaşlı Türk komşuları için alışveriş yaptı

26.03.2020, 17:23

’nın ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, getirilen kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı Türk komşuları için pazardan alışveriş yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, getirilen kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı Türk komşuları için pazardan alışveriş yaptı.

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüsü salgınına karşı alınan önlem kapsamında evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Zabıtalar bugün kurulan semt pazarından ötürü bütün gün pazar alışverişi taleplerini karşıladı. Ekipler, normal sebze meyve alışverişi yaparken ev hanımlarının tilkişen, kuzukulağı, sarmaşık otu gibi farklı isteklerini de tüm pazarı dolaşarak yerine getirdi.

Pazarda Marmaris'te oturan yabancıların da komşuları için alışveriş yaptığı dikkat çekti. Sokağa çıkamayan yaşlı ve kronik hasta komşularının ihtiyaçlarını liste yapan yerleşik yabancılar, yaptıkları alışverişleri teslim ederek komşularına yardım elini uzatmış oldu.

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