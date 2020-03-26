  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Yol kenarındaki zifte yapıştılar

Yol kenarındaki zifte yapıştılar

Yol kenarındaki zifte yapıştılar
Giriş Tarihi: 26.3.2020

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki zifte yapışan köpek ile 5 kaplumbağa kurtarıldı. Gerişburnu Mahallesi Tavşan Beleni mevkisinde, yol kenarındaki ziftte köpek olduğunu gören vatandaşların yardım istemesi üzerine olay yerine, zabıta ve itfaiye ekipleri geldi. Ziftin içinde, yan yatmış durumda yapışan köpek ile 7 kaplumbağayı gören ekipler, iş makinesinin de yardımıyla hayvanları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı. Kurtarılan hayvanlardan yaşayan 5 kaplumbağa ve köpek, tedavileri için Fethiye ilçesindeki kapsamlı bir veterinere götürüldü. Öte yandan yol kenarındaki ziftin, geçen yıl Ekim ayında kaza yapan sıcak asfalt yüklü bir kamyondan aktığı öğrenildi.

MURAT YALÇIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yol kenarındaki zifte yapıştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA