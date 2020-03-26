Yol kenarındaki zifte yapıştılar

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki zifte yapışan köpek ile 5 kaplumbağa kurtarıldı. Gerişburnu Mahallesi Tavşan Beleni mevkisinde, yol kenarındaki ziftte köpek olduğunu gören vatandaşların yardım istemesi üzerine olay yerine, zabıta ve itfaiye ekipleri geldi. Ziftin içinde, yan yatmış durumda yapışan köpek ile 7 kaplumbağayı gören ekipler, iş makinesinin de yardımıyla hayvanları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı. Kurtarılan hayvanlardan yaşayan 5 kaplumbağa ve köpek, tedavileri için Fethiye ilçesindeki kapsamlı bir veterinere götürüldü. Öte yandan yol kenarındaki ziftin, geçen yıl Ekim ayında kaza yapan sıcak asfalt yüklü bir kamyondan aktığı öğrenildi.

MURAT YALÇIN