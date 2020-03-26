  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Yunanistan kabul etmedi, Bodrum açıklarına demir attı

kabul etmedi, açıklarına demir attı

Yunanistan kabul etmedi, Bodrum açıklarına demir attı

26.03.2020, 17:26 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020,17:36

'ndan, 'ın başkenti Atina'ya gitmek için yola çıkan ancak Yunanistan limanlarına girmesine izin verilmeyen milyon dolarlık yat, 'a demir attı.

Hollanda'da 1963 yılında ticari gemi olarak üretilen, 1998 yılında İngiltere'de yapılan revizyonlarla süper yat haline getirilen 'Chakra', Bodrum Kalesi önlerine demir attı. Tasarımıyla dikkat çeken 86 metre uzunluğundaki milyon dolarlık yat, Süveyş Kanalı'ndan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmek için yola çıktı. Ancak Yunan yetkililer, yer olmadığı gerekçesiyle yatın limanlarına girmesine izin vermedi. Yat da rotasını Türk kıyılarına çevirdi.



Dün Bodrum'a gelen yat, koronavirüs tedbirleri kapsamında limana yanaştırılmadı. Bodrum Kalesi önüne demir atan ve kiralık olarak hizmet veren yatta, şu an mürettebat dışında yolcu bulunmadığı bildirildi.



Yatın Bodrum'da ne kadar kalacağı bilinmiyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yunanistan kabul etmedi, Bodrum açıklarına demir attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA