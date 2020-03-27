Çağla, üreticiyi memnun etmedi

Muğla'nın Datça ilçesinde, 1 hafta önce hasadına başlanan ve kilosu 50 TL'den alıcı bulan çağlanın fiyatı koronavirüs salgını nedeniyle 12 TL'ye kadar geriledi.

Datça'da bu yıl soğuk ve yağışlı havalar nedeniyle gecikmeli olarak hasadına başlanan çağla, üreticinin yüzünü güldürmedi. Hızırşah, Yaka, Yazı ve Cumalı mahallelerinde yaklaşık 1 hafta önce hasadına başlandığında 50 TL'den alıcı bulan ürünün kilosu, koronavirüs nedeniyle pazarlamada sıkıntı yaşanınca, 12 TL'ye kadar düştü.





Datça'da, 13 yıldır organik tarım üretimi yapan emekli tarih öğretmeni Necip Arslan (69), bu yıl rekoltenin beklenilenin üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Geçen yıllara göre 1 aylık gecikmeli de olsa iyi bir ürün elde edildiğini belirten Arslan, "Yarımadanın genelinde bu mevsimde 750-800 ton civarında çağlanın elde edilmesi bekleniyor. Ağustos aylarında ise 1500, 2 bin ton civarı kuru badem üretimi yapılacağı tahmin ediliyor" dedi.



Dünyanın en güzel çağlasının Datça'da yetiştiğini ifade eden Arslan, "Bu güzelliği taçlandırmak için, bizde 13 yıldır organik tarım yapıyoruz. Badem, yörenin en verimli ürünlerinden biridir ve yılda üç defa para kazanırız. Mart ayında ilk olarak çağlalar toplanır. Daha sonra, taze iken kırılıp piyasaya buzlu badem olarak verilir. Üçüncü ve son olarak ise ağustos ayında kuruyemiş olarak iç badem satışı yapılır" diye konuştu.





PAZARLAMADA SIKINTI YAŞANIYOR

Meyvenin henüz ağaçta çağla halindeyken bir bölümünün toplanması gerektiğine dikkat çeken Arslan, "Ağacın dinlenebilmesi, iç bademin iri ve kaliteli olması için çağlaların bir kısmı bu mevsimde toplanır. Böylece ağacın ömrü uzun olur. Aksi halde bademin içi gelişmez, zayıf kalır. Bu yıl verim çok iyi oldu. Ancak fiyatlar biraz düşük. Bugün çağlanın tarlada kilosu 12 TL'den alıcı buluyor. Ülkenin koşulları dikkate alındığında fiyat yine de iyi sayılır. Gönül isterdi ki, fiyatlar daha yüksek olsun. Ancak virüs krizi nedeniyle pazarlamada sıkıntılar yaşanıyor. Dileriz, ülkemiz ve dünya en kısa sürede bu krizden kurtulur" dedi.