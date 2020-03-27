Yasak aşk davasında ikinci mezar açılacak

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan 3 kız kardeşin açtığı babalık davası kapsamında, fiziksel benzerliklerinin olduğunu öne sürdükleri eski milletvekili Rifat Adnan Akarca’nın mezarı DNA testi için açılacak.

Muğla'nın Milas ilçesinde 1954-1960 yıllarında belediye başkanlığı, 1961-1977 yıllarında da Muğla Milletvekilliği yapan Rifat Adnan Akarca'nın kabri, babalık davası nedeniyle açılacak.

MAHKEME DNA TESTİ İSTEDİ

Akarca'nın belediye başkanlığı ve milletvekilliği döneminde evinde hizmetli olarak çalışan H.A'nın 3 kızı, 2007 yılında hayatını kaybeden G.A'nın biyolojik babaları olmayabileceği iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Öğrendikleri bilgiler çerçevesinde soy bağının reddi davası açan kardeşlerin başvurduğu mahkeme, iddiaların somutlaştırılması amacıyla DNA testi yapılmasını kararlaştırdı. 2015 yılında adli tıp hekimi ve hakim gözetiminde G.A'nın mezarı açılarak DNA örnekleri alındı. İnceleme sonucu, G.A'nın, başvurucuların yüzde 99.9 babası olmadığı belirlendi.

Akarca, 1985 yılında erik toplarken arıların saldırısına uğramış ve kısa süre sonra 63 yaşında hayatını kaybetmişti.



KRİTİK TARİH: 10 NİSAN

Bunun üzerine kardeşler, fiziksel benzerlik de bulunduğu iddiasıyla biyolojik babalarının Adnan Akarca olabileceğini belirterek işlem yapılmasını istedi. Mahkeme, Akarca'nın Milas Şehir Mezarlığı'ndaki kabrinin feth-i kabir işlemine tabi tutularak DNA örnekleri alınmasına hükmetti. Mezar, 10 Nisan saat 13.30'da uzman ekip eşliğinde açılacak ve babalık ilişiğinin belirlenmesi amacıyla DNA örnekleri alınacak.

VOLKAN YILDIZ