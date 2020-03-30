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Haberler Muğla Uçuruma düştü sağ çıkamadı

Uçuruma düştü sağ çıkamadı

Uçuruma düştü sağ çıkamadı
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, virajda uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Uslu (34), yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Milas-Yatağan Karayolu Kozağaç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Uslu idaresindeki 48 YG 742 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Takla atarak uçuruma yuvarlanan otomobil, ağaca çarparak durdu. Sürücü Uslu, hayatını kaybetti.

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