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Haberler Muğla Villa cinayetindeki sır çözülüyor

Villa cinayetindeki sır çözülüyor

Villa cinayetindeki sır çözülüyor
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Muğla'da bir villada yaşayan çiftin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı. Zanlının, çiftin kredi kartlarıyla para çekmesi sonucu yakalandığı öğrenildi. Fethiye'de birlikte yaşayan Hasan Tayfun Baransel (71) ve İngiliz uyruklu Viviant Bants (63) 21 Mart'ta villalarında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Jandarma ekipleri, 20 güvenlik kamerasının 40 saatlik görüntü kaydını inceledi. Çiftin çalındığı belirlenen banka ve kredi kartları da takibe alındı. Kartların Hüsnü Ö. (40) tarafından kullanıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Hüsnü Ö, Yeni Mahalle'de yaşadığı evde gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlı tutuklandı. Jandarmanın özel ekipleri, cinayeti birden fazla kişinin işlemiş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

MURAT YALÇIN

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