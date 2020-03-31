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Haberler Muğla Kamyonet motosikleti metrelerce sürükledi

Kamyonet motosikleti metrelerce sürükledi

Kamyonet motosikleti metrelerce sürükledi
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Fethiye-Antalya karayolu Alaçat mevkisinde Sinan Kabasarı (25) yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen Akif Ü. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Kabasarı, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

MURAT YALÇIN

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