Kamyonet motosikleti metrelerce sürükledi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Fethiye-Antalya karayolu Alaçat mevkisinde Sinan Kabasarı (25) yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen Akif Ü. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Kabasarı, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

MURAT YALÇIN