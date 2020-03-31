Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Fethiye-Antalya karayolu Alaçat mevkisinde Sinan Kabasarı (25) yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen Akif Ü. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Kabasarı, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
MURAT YALÇIN
Kamyonet motosikleti metrelerce sürükledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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