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Haberler Muğla Propolis ürünleri yok satıyor

Propolis ürünleri yok satıyor

Propolis ürünleri yok satıyor
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Muğla Köyceğiz'de bal arıları tarafından çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki propolis, koronavirüs salgını nedeniyle bugünlerde kilosu 2 bin ile 4 bin lira arasında fiyatıyla yok satıyor. Köyceğiz'de 32 yıldır arıcılık yapan Ramazan Özçakır (49), "Propolisi ham olarak topluyoruz. Alkol ve su bazlı ya da zeytinyağ bazlı sıvı olarak satışı yapılıyor. Virüse karşı da koruyucu özelliği var. Ayrıca bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor" dedi.

ADEM ÜLKER

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