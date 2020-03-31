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Haberler Muğla Topraksız çilekte ilk hasat heyecanı

Topraksız çilekte ilk hasat heyecanı

Topraksız çilekte ilk hasat heyecanı
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ilk kez katlı üretim modeli uygulanan serada ilk çilek hasadı yapıldı. Karaçulha mahallesinde serasını kuran Koray Türkan, "Katlı sistem üretimi 4 kat artırdı. Çileğin toprakla teması yok. Hiçbir zararlının girmesi mümkün değil" dedi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya da, "Topraksız olduğundan yetiştirilen ürüne hastalık bulaşmıyor. Bu iyi tarım uygulaması sınıfına giriyor" diye konuştu.

MURAT YALÇIN

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